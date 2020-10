Galerii ⟩ Täna ületasid Tartus Raekoja platsil stardijoone ligi 1150 jooksusõpra

Neljandat korda toimunud Friday Night Runi jooks seadis koroonaviiruse tõttu sportlastele tänaseks ette uued normid, mistõttu ligi pooled jooksjad kandsid maski ja püüdsid hoida distantsi teiste võistlejatega. Osalejaid oli rajal küll tavapärasest vähem, kuid siiski piisavalt, et nautida korralikku pingutust öises Tartu kesklinnas.

Friday Night Runist on igal aastal osa võtnud üle tuhande jooksja. Rekord on 2019. aastast, kui õhtupimeduses säranud Taaralinnas nautis reede õhtut 1444 inimest. Mõistagi sai osalejatele nii enne üritust kui ka kohapeal toonitatud juba elementaarseks kujunenud ettevaatlikkuse reegleid ja soovitusi, et üritus toimuks võimalikult vastutustundlikult ning turvaliselt.