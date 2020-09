Homme alustab Tartu ülikooli kliinikumis uue juhina tööd ekspankur Priit Perens. Enne end kliinikumi kabinetis sisseseadmist ei soostu ta veel haigla tulevikuplaane põhjalikult avama. Siiski on uus ülemus kindel, et kui arstide juht peab olema ise kõige etem tohter, siis omakorda nende juhtide juht just kõige kõvem käsi meditsiinis olema ei pea.