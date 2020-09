Galeri ⟩ Kääriku spordikeskuses tervitati uusi rajatisi

Kääriku spordikeskuse kergejõustikustaadionil avati sümboolse treeningoda viskega Eesti Vabariigi Kultuuriministri Tõnis Lukase, Eesti Olümpiakomitee presidendi Urmas Sõõrumaa, Kääriku Spordikeskuse investeerimisnõukoja eesistuja Neinar Seli, Eesti Kergejõustikuliidu president Erich Teigamägi, staadioni ehitaja AS Valmap Grupp juhatuse liikme Hindrek Mõtsa ja SA Tehvadni Spordikeskuse juhatuse liikme Kristjan Karise poolt kõik uued objektid.

«Kääriku spordikeskus on Eesti kultuuri- ja spordiloos väga tähenduslik. Piisab, kui nimetada kuulsa kergejõustikutreeneri Fred Kudu või Soome presidendi Urho Kaleva Kekkose kokkupuuteid sellega. Siin on ideaalseks lihvitud tehnikad, mis toonud Eestile medaleid ja au ning mõtted, mis arendanud meie demokraatiat ja ühiskonda. Juba praegu on värskelt korda tehtud ja ka alles rajatud spordiobjektid saanud ihaldusväärseks treeningkohaks nii Eesti kui ka teiste riikide sportlastele,» ütles kultuuriminister Tõnis Lukas.