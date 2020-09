Tartumaale lisandus kaks positiivset koroonatesti tulemust

Rahvastikuregistri andmete kohaselt laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusesse nakatumine tuvastati 16 inimesel. Ida-Virumaale laekus 11 uut positiivset testi tulemust, Võrumaale üheksa, Tartumaale kaks, Järvamaale üks, Põlvamaale üks, Pärnumaale üks ja Valgamaale üks.

Võrumaale laekunud kaheksa uut juhtumit on seotud nakatumisega töökohal (Võru linnavalitsus) ning üks haigestunu on linnavalitsuse töötaja lähikontaktne. Valgamaale laekunud uus juhtum on sisse toodud Venemaalt. Tartumaa kaks uut juhtumit on seotud nakatumisega kooliüritusel. Põlvamaa nakatumise asjaolud on selgitamisel. Lõuna regioonis on tänahommikuse seisuga kolm kollet – Võru sünnipäev (22 inimest), matuse kolle (11 inimest) ja töökoha kolle (8 inimest). Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on koroonaviirusega seoses 237 inimest, kellest 45 on haigestunud.

Terviseamet paneb südamele: Kuna lähikontaktiks loetakse olukorda, kus inimesed viibivad teineteisele lähemal kui 2 meetrit ja pikema aja jooksul kui 15 minutit, siis haigena koosviibimisele minek on kindel viis oma sõpru nakatada – sageli viibitakse tunde tihedalt koos kinnises ruumis ning räägitakse valjul häälel. Viimane aitab viiruseosakestel aga veelgi paremini levida.

Kindlasti võiksid üritustel osalejad oma telefoni paigaldada koroonaäpi HOIA, mis aitab võimalikku lähikontakti tõhusamalt tuvastada. Seoses koroonaviirusega vajab haiglaravi 31 inimest

25. septembri hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 31 inimest, juhitaval hingamisel on üks patsient. Koju saadeti 3 inimest ning 1 patsient viidi üle mitte-Covid osakonda. Uusi COVID-19 haigusjuhtumeid avati neli.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 448 COVID-19 haigusjuhtumit 435 inimesega.

25. septembri seisuga on tervenenud 2 417 inimest. Neist 1 838 inimese (76,0%) haigusjuhtum on lõpetatud, 579 inimese puhul (24,0%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 36,57.

Eestis on kokku tehtud üle 199 000 esmase testi, nendest 3 118 ehk 1,55 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed. Koroonatestide täpsemat statistikat saab vaadata www.terviseamet.ee/koroonakaart.