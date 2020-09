Ilona Võik ei kujuta ette koolis töötamist nii, et ta pole klassijuhataja.

Lähte ühisgümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja ning 12. klassi juhataja Ilona Võik on nomineeritud Eesti aasta klassijuhatajaks. Võik on õpetajana töötanud 1996. aasta sügisest, seega tänavu on ta klassi ees juba 24. aastat.