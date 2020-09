200 000 euro eest vahetavad kergliiklustee ja puud kohad

Tartu jalg- ja jalgrattateede peaspetsialisti Mihkel Vijari sõnul valiti koos võidutöö autoriga välja just see lõik, sest jalgratturid on korduvalt juhtinud tähelepanu, et rattaga liikumine võiks Turusilla ja Aleksandri tänava vahel olla sujuvam ja ohutum.