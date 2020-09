Fotod ⟩ Korvpalli vabavisete rekordile aitasid enim kaasa Tartu ja Elva

Kolmanda koha visete arvu järgi võttis Elva, kus sündmust vedasid eest BC Elva korvpalliaktivistid. Esimesed viskajad olid kohal juba kella 10st ja päeva jooksul sai rekordeid visata kahe korvi all, lisaks väiksemad osalejad lastekorvi all. «Mõte oli selline, et kõik soovijad peavad saama visata. Järjekorra vältimiseks kuulutasime väljavisked kaheminutiliste tsüklitena, mida tegelikult mõõtsime üpris tunde järgi. Kellel oli hea käsi ja skooris korralikult, lasime vahepeal natuke pikemalt tulistada ja kellel võib olla nii hästi ei läinud, võtsime lühema aja jooksul vahetusse,» rääkis BC Elva juht Priit Värv.