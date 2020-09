Täna, 22. septembril kell 16.32 algab sügis. Nii on kirjutatud mõnes kalendris, kuid mõnes jällegi, et 16.31. Tähetorni kalendris on aastaks 2020 kirjas 15.31. Viimase puhul on lisatud, et kalendri ajasüsteemiks on Ida-Euroopa vööndiaeg ehk talveaeg, millele tuleb praegu liita tund, aga teada tahaks, miks on teistes trükistes minutiline erinevus?