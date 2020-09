Tähtvere õunaõuepäev möödus kodukohvikuteta

Tähtverelased ja nende külalised lähemalt ja kaugemalt, näiteks Jaan Muna Ropkast, kogunesid täna hommikul ingerisoomlaste maja ümbritsevasse aeda, et ajada õunaõuepäeva asju ja kuulata sellesse päeva sobivaid vestlusi. Ettevõtmise korraldanud Tähtvere selts andis varakult teada, et seekord jäävad kodukohvikud ära. No mis sa teed, kui kole viirus luusib ringi ja tahab külge hakata!