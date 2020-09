Ahto Tali ütleb, et lihttöö ei ole sugugi kerge nagu arvatakse. Ta on Tartus oma viie kilomeetri pikkuselt teekonnalt prügi korjanud enam kui aasta ning ta koristamisretked on andnud talle maailma kohta väga mitmekesist uut teadmist, sageli kurba.

Homse maailmakoristuspäeva moto on näha nähtamatut. Et Eestis korjataks üles väike prügi, kõik konid, pudeli­korgid, pakendiribad... Sellist pudi-padi koristustalgute käigus enamasti ei märgata, aga see on väga ohtlik, kui mõelda loomadele ja lindudele.