Galerii ⟩ Eakate päeva kontsert kolis Tartus seekord lauluväljakule

Tartu lauluväljakule kogunes arvestatav hulk inimesi, kel paluti enne koha leidmist desinfitseerida käed selleks ette nähtud kohtades. Korraldajad lugesid osalejatele sõnu peale, et ka lauluväljakul peaksid inimesed hoidma omavahel distantsi. «Esmatähtis on hoida osalejate tervist, seega pöörame eriti suurt tähelepanu osalejate hajutamisele,» sõnas abilinnapea Mihkel Lees.

Ta lisas, et koroonaviiruse levikut arvestades on selge, et sedavõrd populaarset üritust ei saa riskirühma kuuluvatele inimestele korraldada ruumides, vaid vabas õhus, kus viiruse leviku tõenäosus on väiksem.