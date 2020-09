Lapselaps külastab vanaema

Draama festival tõi muude lavastuste hulgas tartlaste ja nende külaliste ette Genialistide klubis esietendunud «Memme». See on intervjuude ja mälestuste põhjal Musta Kasti teatris valminud lavastus lastelaste ja vanavanemate suhetest, ent mitte ainult: etendusele vanavanemate päeva õhtul järgnenud vestlusringis tuli muu hulgas jutuks, et see on ühtlasi lugu mälust ja mäletamise lünklikkusest.