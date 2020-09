Galerii ⟩ Draama pika laua taha tuli teiste külalistega koos mõni tiba vihma

Sealsamas võtsid sõna kultuuriminister Tõnis Lukas, linnapea Urmas Klaas, abilinnapea Asko Tamme ning Draama festivali kuraator ja tegevjuht Hedi-Liis Toome.

Kõned ja näitlejad

Lukas tuletas meelde eelmiste festivalide teemasid ja sedagi, et algaval Draamal on selleks külaskäik - Tartu teatrid on endale külla kutsunud Eesti teisi teatreid nende lavastustega. «Külaliste ja küllakutsujate koostöös sünnib mõnus meeleolu,» lisas ta.

Klaas pidas kõige tähtsamaks, et Draama puhul on taas võimalik koos olla Tartus, eesti rahvusliku teatri sünnilinnas. «Festivali kava on väga mitmekesine, ja selle külakosti eest suur aitäh!» ütles ta.

Tamme tsiteeris näitlejast poeedi Juhan Viidingu luuletust, kus juttu Eesti draamateatrist: «Kõik, mis ta sees, on kordumatult suur.» Draamat peab abilinnapea väga oluliseks eeskätt seetõttu, et see toob kokku Eesti teatri kvintessentsi ja seepärast on ka siin festivalil kõik kordumatult suur.

Kui Hedi-Liis Toome oli festivali räppar Nublut tsiteerides avanud (Tartu ja Draama käivad kokku nagu Saaremaa ja tuulik jne), hüppasid laua peale noored näitlejad, kes liitusid sellest hooajast Vanemuise ja Tartu Uue Teatriga: Ekke Hekles, Oskar Seeman, Martin Kork, Ken Rüütel, Andreas Aadel ja Kaarel Pogga. Lühietenduse teemaks oli teatritegevus koleda viiruse ajastul. Oma liikuva värvilise panuse andis «Pikalauadraamasse» paarkümmend festivali vabatahtlikku abilist.

Avamise lavastas Elise Metsanurk. Kunstnikutöö tegi Rene Liivamägi, kes on ühtlasi kogu festivali linnakunstnik ja tehniline juht.

Kui vihmamärjad näitlejad olid laualt maha hüpanud ja Rüütli tänavat pidi Tartu Uue Teatri ja Genialistide klubi suunas jooksnud, võtsid õunakaussidega kaetud laua taha ühispildi tegemiseks ritta Eesti teatrite juhid ja mõni muugi tähtis isik.

15 lavastust

Avamisele järgnes festivali programmi kohaselt ERMi teatrisaalis Viljandi kultuuriakadeemia teatriõhtu «Värske kraam Viljandist». See koosnes kahest ühevaatuselisest, umbes kolmveerandtunnisest etendusest.