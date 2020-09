Tartu vallavanem: ootame pikisilmi piiranguteta ralli MM-etappi

Juba praegu loodab Laur, et Rally Estonia MM-etapp naaseb Eestisse piiranguteta, olgugi et see võib kaasa tuua rohkem publikut, kui elab Tartu linnas. «See ongi ralli MM-etapi eesmärk, tuua siia rahvast ning ega kõik see rahvas kindlasti ei jää ainult Tartusse, vaid jaguneb Lõuna-Eesti peale kenasti ära,» sõnas Laur. Piiranguteta MM-etapist oleks lisas Tartule kõvasti võita ka teistel väikestel Lõuna-Eesti linnadel, nagu näiteks Elva ja Otepää.