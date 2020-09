Politseile pakkusid rallil tööd tormakad fännid ja purjutanud juhid

Kui tulevikus peaks Tartus ja Lõuna-Eesti teedel aset leidma piiranguteta autoralli MM-etapp, kus publikut võib koguneda mitu korda rohkem, siis Reimaa hinnangul peaks enne säärast võistlust kõik detailid taas korraldajatega peensusteni läbi mõtlema. «Kõige suurem mure on nii suure rahvahulga puhul muidugi see, kuidas niisugune rahvamass teedele liiklema mahub.» Reimaa lisas, et järgmise suursündmuse planeerimisega tuleb tegeleda siis, kui selle toimumine on tõsiasi.