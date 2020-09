Tarmo Hõbe: üks FIA meeskonnaliige nimetas Rally Estonia läbi aegade parimaks WRC võistlusetapiks

Tarmo Hõbe sõnul kokkuvõtteid alles tehakse, kuid suures pildis õnnestus kõik oodatust paremini. «Oleme väga rahul. Pidime MM-etapi jaoks moodustama oluliselt suurema tiimi ning see toimis suurepäraselt,» rääkis Hõbe. Sündmuse võtmesõnaks oli koostöö.

«Tõestasime, et kui on soov, tahtmine ja tugev meeskond, siis suudame palju. Need lahendused, mis paberile märkisime, toimisid ka päriselt,» lisas Hõbe.