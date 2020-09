Päästajd murdsid korteriukse maha ning sisenedes selgus, et pliidil kõrbeb sinna unustatud toit. Inimesi korteris ei olnud ja selgus, et peremees oli toidu valmistamise ajal poodi läinud. Päästjad hoiatavad, et sööki ei tohi jätta omapäi valmima. Kuumenev toit süttib ning süütab ümbruse.