Piirangutega rallil saab toitlustamist paremini planeerida

Toitlustuspunkti teenindajad tõdesid, et piirangutega rallil on küll vähem rahvast kui mullusel Rally Estonial, aga sellel on ka oma pluss. Nimelt on toidupakkujal tänavust rallit lihtsam ette valmistada: täpselt oli teada, kui palju rahvast ühte või teise pealtvaatamispunkti koguneb ja seega saab koguseid optimaalselt varuda.