Segaduses rallifännid otsivad paaniliselt sissepääsu vaatajate alale

Kella 17 paiku valitses Raadimõisa pargi lähistel, Vahi tänava ja Narva maantee ristmikul suuremat sorti segadus. Mõned rallipassiga pealtvaatajad ei leidnud üles VIP-sissepääsu pealtvaatamise alale ning samal ajal pöördusid liikluskorraldajate suunamisest hoolimata mitu autojuhti politseinike poole, et mõista, kuidas nad oma koju või majutuskohta pääsevad.

Ristmikul liiklust reguleerinud ametnike sõnul tuli neile kolm päeva tagasi teade, et Tartus tuleb Narva maanteel Muuseumi tee ja Kõrveküla lõik sulgeda oodatust veel varem. Kella 16st hakkasid kollastes vestides töötajad ristmikul autojuhtidele suunda näitama, kuid kõik seda infot ei mõistnud.

Veidi pärast kella 16 tulid liikluskorraldajatele abiks politseinikud, kes autojuhtidele olukorda selgitasid. «Korraldajate poolt on paika pandud turvatöötajad ja liikluskorraldajad, kes peaksid kõiki erilube teadma. Politseile pidi jääma avaliku korra hoidmine, aga paraku tuleb selgitustööd oodatust rohkem teha,» ütlesid politseinikud tänaval.

Näiteks kaks saarlastest rallifänni Taavi ja Rein tulid ristmikule politseinike käest uurima, kuidas ikkagi pealtvaatamisalasse pääseb. «Siin pole pealtvaatajatele mitte ühtegi viita ega silti ja me ei ole ainukesed, kes midagi üles ei leia,» kurtis Taavi. «Näeme ala küll kaugelt, aga kust ometi sisse pääseb? Varsti hakkab ju katse,» oli Rein mures.

Politseinikud soovitasid otsida Rally Estonia kodulehelt lisainfot, et segaduses fännid oma küsimustele vastused saaksid. «Oleme kaks korda aedade tagant ringi ümber ära jalutanud. Ilmselt kuskil mingi infoliin on, aga lootsime, et meie elu saab olema ikka veidi lihtsam,» selgitas Taavi.