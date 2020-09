Muljeid kaubatänavalt ⟩ Fännikraami müüja: oleme rallit oodanud seitse kuud, hea meel on olla Eestis

Rallikraami müügiga elatist teeniv britt Tony Pickup sõnas, et on seitse kuud pidanud lootma vaid veebikaubandusele ning Rally Estonia on tema jaoks kui sõõm värsket õhku. «Lõpuks ometi saame päriselt tööd teha, see on kõige olulisem. On juba väga hästi kui ots otsaga kokku tuleme,» märkis Pickup.

Ta on rallidel käinud fännikraami müümas 1998. aastast. Esimese täispika rallihooaja tegi ta kaasa 2002. aastal. «Sel aastal on nüüd kõik teistmoodi, tavaliselt oleme müügikohaga rallipargis, sel aastal oleme kesklinnas ja ei saa ise rallile lähedalegi,» sõnas ta.

Siiski tõdes ta, et on isegi sellega rahul, sest tõtt öeldes ta ei lootnud, et rallihooaeg võiks üldse jätkuda.

Eestis on Pickup käinud varemgi. 2014. aastal, mil Rally Estonia raames toimus ERC-etapp (European Rally Championship), oli ta samuti Tartus kohal. «Näe, olime tookord seal pargis müümas,» viipas Pickup Kaubahoovi pargi Vabaduse puiestee poolsele servale.

Kui Pickup sel nädalal taas Eestisse tuli, seadis ta esimese asjana sammud toidupoodi. «Kõigepealt tormasime musta leiba ostma, see on uskumatult hea,» kiitis ta.

Ta on siiralt imestunud, kui hästi on eestlastel õnnestunud Rally Estonia nii kiiresti ja nii keerulisel ajal toimima saada. «Ja muidugi siinne teenindus ja teie inimeste heasüdamlikkus ...see on täiesti imetlus- ja austusväärne.»

Temaga vestles eile pikalt Tartu rallifänn Janno Kuntus, kes ei pidanud paljuks soetada Tony Pickupi poest mõned rallilogodega maskid. Veel olid tal kotis mõned mütsid, torusallid ning käes Hyundai lipp.

Rallipassi tal siiski pole, sest tema hinnangul on kodust telerist rallikatseid vaadata mugavam ja ohutum. «Jah, melust jään küll ilma, aga teles kannab kõiki katseid üle, seega parem on kodus rallit jälgida,» sõnas ta.

Veelgi enam, reede hommikul õnnestus tal oma koduaknast kõik olulisemad WRC-sarja sõidumehed ära silmata. «Elan Võru maantee ääres ja hommikul sõitsid kõik põhivennad sealtkaudu soojenduskatsele. Nägin Tänakut, Neuville'i, Ogier'i ja Rovanperät. Sisuliselt kõiki tegijad.»

Hinges loodab Kuntus, et Tänak võidaks ning isegi emotsioonid kõrvale jättes arvas ta, et Tänakul ikkagi on kõige suurem šanss Rally Estonial kõige kõrgemale poodiumiastmele tulla. «Jah, Rovanperä on ohtlik, võib siin hea tulemuse teha, aga Ott on hästi valmistunud,» lisas Kuntus.