Galerii ⟩ Punnvõrride meistrivõistluste eestvedaja sõidab siiani vanaema sääreväristajaga

Punnvõrride meistrivõistlused algatas Lääne-Virumaa mees Aimar Parm. Talle õpetas sõitu isa, aga oma esimese võistluse tegi Parm hoopis vanaema võrriga. «1974. aastal ostis minu vanaema endale sääreväristaja ja sellega sõidan ma siiani. Isegi raam ja number on endised,» rääkis Aimar Parm.

Loeb vastupidavus, mitte kiirus

Punnvõrre ei saa teiste sõiduvahenditega võrrelda, sest kiirused pole suured. Parmule tuli hea ideega appi Andres Põldver, kelle ideel tekkis mõte võistelda hoopis kestussõidus. «Kõige pealt tuli mingid reeglid paika panna ning esimesel aastal osalesid võistlusel neljaliikmelised meeskonnad ning sõitsid kolm tundi,» meenutas Parm. Kestussõidul võidab see, kes suudab ette antud ajavahemiku jooksul läbida kõige rohkem ringe.

Esimene punnvõrride meistrivõistlus leidis aset Parmu kodukohas 2010. aastal ning see kuulutati kohe ka maailmameistrivõistluseks, sest sarnast sündmust polnud varem maailmas enne toimunud. Siis ei osanud Parm arvata, et esimesest sõidust kasvab välja nii pikk traditsioon. «Mäletan, et rääkisin terve talve sõpradele, kel vähegi huvi oli, et tulge osalema, siis saab vähemalt sõitu krossiks nimetada,» meenutas Parm. Kokku võttis osa 13 meeskonda ja edasi levis jutt võistlusest kulutulena igale poole.

Järgmisel aastal oli osavõtjaid juba rohkem ning 2013. aastal olid meeskonnad rajal 24 tundi. Teeadaolevalt ühegi kaherattalise mootoriga liikuri peal polnud maailmas varem siis keegi veel nii kaua järjest sõita proovinud ning Parmu sõnul loodeti pääseda ka Guinessi rekordite raamatusse. Ometi ei peetud punnvõrride võidusõitu rekordi kinnitamise jaoks piisavalt erakordseks. «Kui esimest korda nii pikka kestussõidu korraldasime, ei teadnud me üldse, kuidas inimesed vastu peavad. Aga kõik sujus erakordselt hästi,» rääkis ta.

Libe rada ja rangluumurrud

Kestussõidu võistlussarja võttis üle Aimar Parmu sõber Andres Põldver, kes on punnvõrridega seotud olnud 2012. aastast ning hankis oma esimese masina naabri käest. Põldver sõidab pea igal aastal võistlustel sprinti kaasa või nõustab võistlejaid raja äärest oma mehaaniku teadmistega. «Mäletan, et kunagi tuli üks enduromees rajale, istus võrri selga ja oli pärast seda väga imestunud, et sellise riistapuuga kurvide läbimine nõuab tunduvalt rohkem oskust, kui enduromasinaga sõites» selgitas Põldver.

Eelmisel laupäeval toimunud karikasarja finaaletappi hindas Põldver igati edukaks. «Natuke vihma saime kaela, aga see tegigi kõik huvitavaks. Libe rada nõudis ka kukkumisi,» ütles ta. Kaks osalejat lahkusid rajalt rangluumurruga. «Kõige kummalisem oli see, et need, kes vigastada said, sõitsid rajal ise kõige aeglasemalt. Õnnetu juhus ilmselt,» kinnitas Põldver. Läbi aastate on suurim osalenud meeskondade arv ulatunud 58ni, tänavusel finaaletapil tulid Kuningamäe kardirajale kokku 38 meeskonda.

Osalejaid on igal aastal seinast-seina, sealhulgas naisi ja mehi, tüdrukuid ja poisse. Tänavu peeti mitmendat korda ka lastele suunatud sõit, kust võttis osa 13 meeskonda. Punnvõrri sari toob kohale nii võistlushimulisi kui hobikorras sõitjaid ning igaüks leiab endale midagi põnevat. Põldver usub, et punnvõrri võistlused jätkuvad ka edasi ning korraldajad raugemise märke ei näita. Kuningamäe võrrikunnide võistlusel osales laupäeval ligi 150 võistlejat, ühte meeskonda kuulus 2-4 sõitjat ning rajal oldi kuus tundi.