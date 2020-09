Tuumaenergia on üks selliseid energiatootmise viise, mis on väga palju saanud väga negatiivset kajastust, suuresti teenimatult. 18. septembri demonstratsioon on osa rahvusvahelisest rohujuure initsiatiivist, et juhtida tähelepanu tuumaenergeetika positiivsetele külgedele ja olulisele rollile kliimamuutusega võitlemisel. Meeleavaldus on osa rahvusvahelisest meeleavalduste sarjast, mida korraldavad meiega koos kümned linnad üle maailma.