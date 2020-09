Kohus mõistis Martin Halliku seksuaalkuriteos õigeks

Hallik tunnistati kevadel maakohtus süüdi talle raamatukogus allunud naistöötaja suguühtesse sundimises ning määrast talle karistuseks 1 aasta ja 6 kuud vangistust. Toonase otsuse kohaselt pidi vangistus jääma tingimisi kohaldamata, kui Hallik ei pane kaks aastat kestva katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Samuti mõisteti Hallikult mittevaralise kahju hüvitisena välja 5000 eurot kannatanu kasuks.

Märtsikuisele otsusele esitas apellatsiooni Halliku kaitsja vandeadvokaat Oliver Nääs, paludes ringkonnakohtul maakohtu otsus tühistada ja Hallik siiski õigeks mõista. Lisaks taotles ta kannatanu tsiviilhagi läbi vaatamata jätmist ning palus Hallikule hüvitada menetluskulud.

Maakohtu otsusele esitas apellatsiooni ka prokuratuur, kes taotles otsuse tühistamist osaliselt. Prokuratuur tahtis, et kohus mõistaks Halliku karistuseks kaks aastat vangistust, mille kandmise algust loetaks alates süüdimõistetu vanglasse saabumisest.

Ringkonnakohus arutas kriminaalasja kinnisel kohtuistungil ning langetas täna otsuse, millega rahuldas Halliku kaitsja apellatsiooni ning mõistis Halliku talle esitatud süüdistuses õigeks. Ringkonnakohtu kriminaalkolleegium leidis, et puuduvad ühesed tõendid, et Hallik kasutas teadlikult enda huvides ära mõjuvõimu selleks, et toime panna süüdistusaktis nimetatud tegusid.

Ringkonnakohtu arvates ei nähtu maakohtu otsusest põhjendusi, millest pidi süüdistatav aru saama, et kannatanu tunnetas tema käitumist sunnina. «Sõltuvussuhte ärakasutamine tähendab seda, et toimepanija kuritarvitab tahtlikult kannatanu sõltuvust temast, mis objektiivselt võimaldab või lihtsustab suguühte või muu sugulise iseloomuga teo toimepanemist. Süüdistatava (vähemalt kaudne) tahtlus peab hõlmama intellektuaalse elemendi osas teadmist, et ohver nõustub temaga suguühtesse astuma vaid seetõttu, et ta sõltuvussuhtest johtuvalt ei lähtunud käitumisotsuste tegemisel enda vabast tahtekujundusest. Kui toimepanija kannatanu tegeliku tahte osas eksib, ei pane ta tegu toime tahtlikult,» seisab ringkonnakohtu otsuses.

Kohtukolleegiumi arvates on maakohtu otsus põhistamata küsimuses, kuidas Hallik kasutas oma juhipositsiooni teadlikult ära. Arusaamatuks jäävat seegi, millistest faktilistest asjaoludest kohus järeldas süüdistatava teadmist, et kannatanul alluvana on keeruline tema lähenemiskatseid tõrjuda.

Ringkonnakohtu arvates on taoline seisukoht meelevaldne. Nimelt ei ole kannatanu oma ütlustes viidanud ühelegi asjaoludele, millest saaks järeldada, et Hallik oleks teda reaalselt mõjutanud, ähvardanud või muul moel temaga manipuleerinud panemaks toime süüdistuses nimetatud tegusid.

«Kohtu hinnangul ei ole antud asjas tõendeid väitmaks, et võimu ärakasutamine oleks Halliku jaoks olnud vahend kannatanu tegeliku tahte allasurumiseks ja seeläbi soovitud seksuaaltegevusteni jõudmiseks,» toob ringkonnakohus tehtud otsuses välja.

Seoses õigeksmõistmisega jääb kannatanu tsiviilhagi alusel läbi vaatamata ning prokuratuuri apellatsioon rahuldamata. Halliku kasuks mõisteti riigieelarvest välja apellatsioonimenetluses tekkinud kaitsjatasu 4698 eurot ning maakohtu menetluses tekkinud mõistliku suurusega kaitsjatasu summas 30 834 eurot.

Kannatanule tekkinud esindajatasu mõistis kohus välja summas 2 214 eurot ning maakohtu menetluses tekkinud esindajatasu summa 22 362 eurot.