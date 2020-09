Tartu püsib nulli lainel: ööpäevaga uusi positiivseid teste ei lisandunud

Ida- ja Lääne-Virumaa juhtudest neljal juhul on tegemist senise haige lähikontaktsetega, ühel juhul on haigestumise asjaolud selgitamisel. Kokku on Ida-Virumaal neli koroonaviiruse kollet: Estonia kaevanduse kolle (54 haigestunut), Jõhvi Keldri kolle (15 haigestunut), Ojamaa kaevanduse kolle (8 haigestunut) ja nii-öelda Ühendkuningriigi kolle, millega on tänaseks seotud 12 haigusjuhtu. Kolle sai alguse Ühendkuningriigis elavate sugulaste külaskäigust Eestisse, viimased kuus koldesse arvestatud haigusjuhtu on seotud Sonda kõrtsi külastamisega 21. augustil. Terviseameti ida regionaalosakonna jälgimisel on üle 750 inimese, kellest 98 on haigestunud.