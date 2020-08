Tabivere põhikooli eile avatud hoonesse astudes jääb tulijal pea kuklasse ja suu lahti. Galerii, mis jookseb kirdest edelasse (või siis edelast kirdesse) ja ühendab kahelt tasapinnalt tõusvat koolihoonet võimlaga, on ligi sada meetrit pikk ja nii kõrge, et katuse toolvärk on näha.