Galerii ⟩ Karlovas sai nii kehakinnitust kui ka vaimutoitu

Lisaks avaneb Tartu loodusmaja pargis tavapärasest veidi erinev einestusvõimalus: pakutakse nii kehakinnitust kui ka vaimutoitu. Koos kultuuripealinna programmi jaoks arendatava projektiga Stand Up For Your Mind peab Tartu 2024 meeskond seal vaimse tervise kohvikut, et käsitleda hingeteemasid ning jagada kogemuslugusid vaimsetest probleemidest ning ja ületamisest.