PILTUUDIS ⟩ Tartu vald tervitab Rally Estoniat vägeva üllatusega

Raadi mõisapargist otse üle Kõrveküla tee asuval alal on heina sisse niidetud tekst «Visit Estonia. Tartu Vald», mida saavad telepildis näha rallifännid üle terve maailma.

Tartu vallavanema Jarno Lauri sõnul tervitatakse sellise sõnumiga kõiki rallifänne ja näidatakse Eestit uuest küljest. WRC-etapid on tema sõnul tuntud suurejooneliste droonivõtete poolest ning Laur on kindel, et Eesti jääb pärast tänavust septembrit mootorispordi sõpradele oluliselt rohkem meelde.