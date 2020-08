Aparaaditehase festival toob rahva ette Kino laulud ja Tartu hiphopi

«Näitame parimat, mis Aparaaditehasel kultuuritehasena pakkuda on. Ka bändid on just Tartuga seotud,» ütles festivali korraldaja Erki Pruul. Tartu 2024 – Euroopa kultuuripealinna audio- ja videoinstallatsiooni saab Aparaaditehases täna vaadata kogu päeva kella 23ni välja.