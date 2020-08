Jõgevamaale lisandus ööpäevaga üks nakatunu, Tartumaale mitte ühtki

Neli Ida-Virumaa haigestunut on Estonia kaevanduse töötajad, neist üks elab väljaspool ida regionaalosakonna tegevuspiirkonda ning temaga suhtleb edasi terviseameti lõuna regionaalosakond. Kolm nakatunut on seniste Estonia kaevanduse koldega seotud haigestunute lähikontaktsed, kahel juhul sai inimene nakkuse reisilt naasnud tuttavalt.

Estonia kaevanduse koldega on kokku seotud 47 haigusjuhtu, viirus hakkas kaevanduse töötajatele ja nende lähikontaktsetele levima kahelt meelelahutusasutuses Jõhvi Kelder viibinud kaevanduse töötajalt. Kuna esimesed kaks Jõhvi Keldris nakatunud töötajat lähevad arvestuslikult Jõhvi Keldri kolde arvestusse, on Estonia kaevanduse koldega seotud hetkel 45 koroonaviiruse juhtu.

Ida-Virumaa nii-öelda Jõhvi Keldri koldega on tänaseks kokku seotud 15 baari külastajat, kellest kaks on Estonia kaevanduse töötajad.

Perioodil 26.-27. august lisandunud Harjumaa seitsmest juhust kolm said nakkuse Euroopa Liidu riigist viiruse kaasa toonud inimeselt, kahel juhul oli nakatumise allikaks haigestunud pereliige ning ühel juhul leidis nakatumine aset töökohal. Ühe sel perioodil tuvastatud Harjumaa nakatumise asjaolud on siiani teadmata.

Võrumaa juhtum on seotud reisimisega, Jõgevamaa uue haigusjuhu puhul on tegemist nakatunu lähikontsega.

Tänase seisuga on tervenenud 2076 inimest. Neist 1 578 inimese (76%) haigusjuhtum on lõpetatud, 498 inimese puhul (24%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist. Viimase 14 päeva haigestumus 100 tuhande inimese kohta on 12,5.