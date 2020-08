Tartu linn alustab möödunud aasta kaasava eelarve võiduidee elluviimist

Möödunud aasta kaasava eelarve üks kahest võiduideest oli Tartu olemasolevate rattateede korrastamine, millega sooviti ratturite liikumine linnas ohutumaks ja mugavamaks muuta. Koostöös idee autoriga valiti välja Soola tänav, sest jalgratturid on korduvalt juhtinud tähelepanu, et rattaga liikumine võiks Turusilla ja Aleksandri tänava vahel olla sujuvam ja ohutum.

«Kaasava eelarve võiduidee elluviimise aruteludel oli valikutena laual mitmeid võimalikke objekte, kuid sõelale jäi jalgrattaga liikumise võimaluste parandamine Soola tänaval. Arutelude käigus jõudsime seisukohale, et mõistlik on ehitustööde käigus lisaks kaasava eelarve idee elluviimisele tegeleda objektiga terviklikumalt ning seetõttu on lisandunud mitmeid väljaspool kaasava eelarve mahtu finantseeritavaid tegevusi. Väga oluline on näiteks bussijaama läheduses jalgrataste parkimisvõimaluste laiendamine. Kui täna on selles aktiivses kasutuses olevas parklas kohti 20 jalgrattale, siis uue lahenduse puhul on sinna võimalik parkida 60 jalgratast ning lisaks 8 jalgratast Bikeepi nutikasse jalgrattaparklasse,» ütles abilinnapea Raimond Tamm.