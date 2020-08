Politsei otsib taga Võisiku hooldekodust lahkunud Tartust pärit meest

58-aastane Gennadi saabus Võisiku hooldekodusse 5. augustil ning juba siis andis ta mõista, et kauaks ta sinna peatuma ei jää. 7. augusti hommikul lahkuski mees hooldekodust sealsele personalile sõna jätmata. Esialgu arvati, et mees naasis oma varasemasse peatumispaika, kuid korduvad katsed teda neist kohtadest leida ei kandnud vilja. Täna hommikul palus hooldekodu mehe leidmiseks politseinike abi.

Mehel ei ole tuttavaid ja lähisugulasi, kelle juures aega veeta. Ka ei ole tal mobiiltelefoni, mille abil tema asukohta uurida või tuvastada. Küll on aga politseinikel teada, et varem on ta samal moel Tartus asuvast elukohast sõnagi lausumata pikemaks ajaks lahkunud. Neil kordadel on mees leitud näiteks Tallinnast aega veetmas või ringi uitamas Tartus. Arvestades tema rändavat loomust, võib ta olla mujalgi Eestis.