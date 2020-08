Kolm kaklust tõid natsihirmu

Valli sõnul ei saa öelda, et meil oleks tegemist neonatsliku rühmitusega, mis ideoloogilise sildi all organiseeritult Tartus tegutseb. «Tegu on väikese hulga inimestega, kes on politseile varasemast tuttavad,» tõdes ta. «Minu hinnangul on Tartu ikkagi turvaline linn, kuid selge on see, et ka saja tuhande elanikuga linnas võivad intsidendid mingist kellaajast joobes inimestel juhtuda. Aga see on harv nähtus.»

Juhtivuurija sõnul ei ole õige väita, nagu oleks Tartus neonatslikud rünnakud viimasel ajal sagenenud.

Tartu Postimees püüdis ühendust saada kõigis kolmes intsidendis osalenud ja Rüütli tänaval «Sieg heil!» karjunud noormehega, kuid jäi siiski usutluseta. Küll aga õnnestus toimetusel saada kontakti ühe tema lähedase tuttavaga, kes kirjeldas teda kui väga keevaverelist noormeest. «Ta ikka hoopleb aeg-ajalt oma vägitükkidega, näiteks kui on kellegi läbi peksnud. Ütleb, et käis jälle Piros (Pirogovi pargis – toim) ja klohmis kellelegi lõuga,» kirjeldas ta. Tandem, kes Rüütli tänaval salvestatud video keskmes tegutseb, on tema sõnul omavahel parimad sõbrad. Neist ühel on ka Facebookis fännigrupp, mille liikmeks oli end 28. augusti seisuga registreerinud 48 inimest.

Pubidesse ei tiku

Pubi Zavood juhataja Anni Reino sõnul on neonatside teema Tartus kestnud aastaid ja viimase aja juhtumid ei paista millegi erilisega silma. «Võiks öelda, et on ärevamaid ja rahulikumaid aegu. Mingil hetkel tekib füüsilisi konflikte rohkem ja siis jälle ei kuule neist tükk aega midagi. Eks nad ikka vahepeal tikuvad ka Zavoodi, et maad kuulata, aga ma ei saa öelda, et nad siin otseselt tüli noriks. Mingil määral ärritavad siiski,» selgitas ta.

Kivi baari programmijuhi Paul Lepassoni sõnul juhtus Rüütli tänava intsident küll peaaegu nende ukse ees, kuid ruumidesse selle järelmõju ei levinud. «Meil ei ole veel oma musta nimekirja nendest, keda ei tohi sisse lasta, kuid arvata võib, et millalgi peab selle teema tõstatama,» rääkis ta. «Baaris sees ei ole meil maailmavaadete tõttu kunagi probleeme tekkinud, ilmselt ei paku meie temaatika neonatsidele huvi.»

Lepasson on veendunud, et Tartu ööelu on praegu vähem turvaline kui viis aastat tagasi, aga märksa turvalisem, kui 15 aastat tagasi. «Kaklemine on hakanud linnapilti natuke tagasi tulema – ilmselt selle pärast, et poliitiliste muutuste tõttu tunnevad end äärmuslike vaadetega inimesed julgemalt.»