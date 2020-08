Ülikoolid otsiva õppetööks lahendusi, aga maski kohustuslikuks ei tee

«Kasutame võimalikult palju e-õpet seal, kus seda saab, ehk ennekõike loengutest ülekandeid pakkudes. Aga seminarides ja praktikumides, kus on väga vajalik silmast silma kontakt, püüame säilitada ikkagi auditoorse õppe,» selgitas Tartu ülikooli õppeprorektor Aune Valk. Ta märkis, et võrreldes koroonakriisieelse ajaga on sügissemestril auditooriumitesse korraga lubatavate inimeste arvu kärbitud.

Samuti kehtib edaspidi reegel, mille kohaselt tuleb hakata inimesi hajutama, kui auditooriumis on üle 30 osaleja. Ka ei tohi ühegi ruumi täitumus ületada poolt selle maksimaalsest mahutavusest. «Kui reegleid pole võimalik järgida, siis tuleb kasutada näomaski,» lausus Valk, ent lisas, et maski kandmist käsitletakse ülikoolis pigem siiski äärmusliku variandina. «Eelistame, et õppejõud leiaksid ja kasutaksid muid variante.»

Distantsilt õpetamine

Ülikool kavatseb hakata loengutes tudengite kohalolekut kontrollima. Seda just eeskätt selleks, et õppeasutusel oleks võimalik asjaomaseid inimesi viivitamata teavitada, kui peaks selguma, et mõni neist on pikemalt nakkusohtliku inimesega samas ruumis viibinud.

Valgu sõnul peab ühtlasi kogu ülikoolipere olema valmis selleks, et kui Tartusse tekivad taas koroonaviiruse kolded, võivad praegu paika pandud reeglid muutuda ikkagi rangemaks.

Kuigi õppejõududel soovitatakse võimaluse korral loenguid pidada veebi vahendusel ja kasutada muid hübriidõppe mooduseid, kus osa tudengitest on koolimajas ning osa kusagil mujal arvutiekraani ees, pole õppeprorektori hinnangul kõigi ruumide tehnoloogiline valmisolek veel nii hea, et kohustada kõiki õppejõude esimesest päevast alates kõiki loenguid videona jäädvustama. «Vahest pole see ka alati vajalik. Teeme e-loenguid nii palju kui võimalik ja siis, kui tehnika seda võimaldab,» ütles Valk.

Kui Tartu ülikool on sunnitud tehniliste ja ruumiliste eripärade tõttu mõtlema kombineerimisele, siis Tartu tervishoiukõrgkooli õppeprorektori Kersti Viitkari sõnul on neil juba praegu valmidus vajaduse korral üle minna täielikule e-õppele. «Juba sügisel alustame suuri loenguid hübriidõppes. Püüame vältida auditoorseid tunde, mida saab teha distantsilt. Seda selleks, et mitte riskida praktiliste tegevuste ärajäämisega.» ​

Näomaski kandmine

Hübriidõpe ei tähenda seda, et tudeng, kes on mingil päeval ühe aine või tegevuse pärast juba koolimajja tulnud, peaks teisest samal päeval toimuvast loengust tingimata interneti teel osa võtma. «Kui näiteks väljaspool Tartut elav tudeng tuleb majja, siis leiame talle kindlasti võimaluse loenguid kohapeal kuulata, aga igal juhul järgime seejuures hajutamise põhimõtteid,» kirjeldas Viitkar.

Tervishoiukõrgkoolis on suurtes loengutes lubatud auditooriumis korraga olla kuni 50 üliõpilasel.

Praegust olukorda arvestades ei ole ka tervishoiukõrgkoolis plaanis teha maski kandmist tudengitele kohustuslikuks. «Loomulikult võimaldame seda kõikidele, kes peavad seda vajalikuks,» sõnas Viitkar.

Eesti lennuakadeemia õppeprorektori Triinu Soomere sõnul pole neilgi näomaski kandmine kohustuslik, kuid kui keegi seda tarvilikuks peab, on kool valmis maski tagama. «Lähtume terviseameti soovitustest, mistõttu pole mask kohustuslik,» sõnas ta.

Kuna kevadine eriolukord näitas, et lennuakadeemias laabus distantsõpe väga ladusalt, on koolil nüüd kavas varasemast rohkem kasutada e-õpet. «Otsuse, mida ja kui palju sel moel läbi viia, teeb siiski iga õppejõud ise,» ütles Soomere.