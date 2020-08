Presidendil rulluisumaratoni virtuaalsõit tehtud, põhisõidud toimuvad pühapäeval

14. Tartu Rulluisumaratoni 42 kilomeetri pikkuse distantsi on tänaseks läbinud kaugosalusega ka president Kersti Kaljulaid, kes on varasemaltki mitmel Tartu Maratoni Kuubiku sarja üritustel osalenud. Ka kõikidel teistel, kellel on soov osaleda rulluisumaratonil virtuaalselt, on võimalus teha seda 30. augustini.