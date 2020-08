Politsei: hiphopi festivalil andsid tooni alko- ja narkojoobes juhid

Tartu patrulltalituse juhi Argu Arukase sõnul oli nädalavahetuse kontrollreidide tulemus negatiivses võtmes üllatav, sest ette oli teada, et politsei on sellelgi aastal festivali piirkonnas väljas ning kontrollib sõidukijuhtide kainust aga ka muud avalikku korda. «Ühtekokku tuvastasime kolme päeva jooksul ses piirkonnas 65 erinevat rikkumist, alustades joobes alaealistega ning lõpetades narko- ja alkojoobes sõidukijuhtidega,» loetles patrulltalituse juht.

Kümmekonna roolist tabatud narkojoobes juhi osas tõdes politseinik, et selline juht on liikluses täpselt sama ohtlik kui alkoholi tarvitanud juht. «Mõlema aja- ja ruumitaju ning koordinatsioon on häiritud ja õnnetused kerged juhtuma,» sõnas Arukase.