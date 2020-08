Video ⟩ Katse: Tallinn ja Tartu tulid üksteisele lähemale

Uuel teelõigul tohib tulevikus sõita kuni 120 km/h, kuid esialgu veel mitte. Tarvis on veel paigaldada mõned liiklusmärgid ja maha joonistada osa teekattemärgistust. Võõbu–Mäo lõigu ehitus algas kuu aega tagasi ja see on viimane osa Kose–Mäo neljarajalisest maanteest.