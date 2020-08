Tartus õppiv Valgevene üliõpilane: need valimised on õigustühised, ainuüksi opositsiooniliidri tasalülitamisest piisab

Ihar Suvorau, kui suur on Tartus valgevene kogukond? Mida te nüüd koos ette võtate?

Meid on ligi kümme inimest, aga muidugi on Tartus valgevenelasi palju rohkem. Mõningaid inimesi ma tundsin varem Tartu ülikoolist. Valgevene valimiste ajal nädal tagasi avastasin, et ka Tallinnas on minu rahvuskaaslasi, tutvusin nendega ja oleme nüüd omavahel ühenduses. Valmistame praegu ette petitsiooni, mille põhisisu on see, et Valgevenes aset leidnud viimased valimised tuleb kuulutada ebaseaduslikuks ning peaks moodustama uue vahevalitsuse. Palume ka lõpetada vägivald ja kodanike piinamine.

Mida on senised sündmused Valgevenes muutnud teie ja teie sõprade jaoks?

Maskides inimesed külastasid meie meediaväljaannet tut.by. Peaoimetaja Marina Zolotova võeti kinni ja kutsuti jutule.

See on esimene kord, kui valgevenelased tundsid end ühendatuna. Elame ikka veel mingisuguses Nõukogude Liidu aegse ja modernse riigi hübriidis. Oleme kaua mõelnud sellest, mida tähendab olla valgevenelane. Üritame taas selle ideega välja tulla, kuid nüüd näeme, et Valgevene idee areneb edasi meie tänavatel. Võibolla ärkame rahvuslikult taas. Oleme alati olnud kusagil Venemaa ja Poola vahel ning otsinud oma identiteeti. Varem oli arusaam, et valgevenelased on väga tolerantne rahvas, kes ei protesteeri. Nüüd on näha, et inimesed on valmis võimudele vastu astuma.

Mis on lühidalt teie jaoks see, mida Lukašenka on teinud oma valitsemise ajal valesti?

Lukašenka tuli võimule aastal 1994. Kui alustada algusest, siis esimene asi, mida ta tegi, oli see, et hakkas ehitama vertikaalselt võimusüsteemi. Parlament keeldus vastu võtmast seadust, mis on andnud talle sisuliselt piiramatu võimu. Osa rahvasaadikuid hakkas streikima. Siis kasutas Lukašenka esimest korda jõudu, saadikud peksti läbi ja viidi parlamendihoonest minema. Teised, kes moodustasid enamuse, ehmatasid ära ja võtsid selle seaduse vastu. Alates sellest hetkest ongi meie valitsus ebaseaduslik.

Kas teil endal on olnud Valgevenes võimudega probleeme?

2006. aasta valimiste ajal korraldasime tollase opositsiooni toetuseks tuulelohefestivali Vitebski lähedal maal. Miilits tuli meile sinna järele ja ütles, et see on avalik ruum. Meil kästi laiali minna, kuid sama päeva õhtul võeti meid uuesti Vitebski kesklinnas kinni ja viidi miilitsajaoskonda. Meid üritati hirmutada ja kästi püsida kodus.

Olen olnud ka vabatahtlik mittetulunduslikus keskkonnaorganisatsioonis Ecohome. 2009. aasta paiku hakkas valitsus rääkima tuumajaama rajamisest. Sellele plaanile vastu astunud minu organisatsiooni kampaaniajuht kutsuti välja KGB-sse (Valgevenes tegutseb sellenimeline organisatsioon endiselt – toim.), temaga «arutati asju», kuid füüsilisi repressioone siiski ei järgnenud.

Kõik on korras seni, kuni sa ei puuduta poliitiliselt tundlikke teemasid, milleks on ka näiteks kriitika Lukašenka ettevõtete suhtes.

Kas viimasel kolmel kümnendil on Valgevenes esinenud ka rahulikumaid ja demokraatlikumaid perioode?