Galerii ⟩ NATO sõdurid ja ohvitserid alustasid Tartust jalgratastel sõitu ümber Eesti

Alates eilsest vastasid Tartu Kaubamaja parkla kõrval NATO sõdurid huviliste küsimustele, selga sai proovida varustust ning ronida tanki. Sealtsamast tanki juurest startis täna NATO liitlaste poolt korraldatud tuur «NATO Velo» kulgeb Tartu poolt Eesti läänerannikule läbi Saaremaa ja Hiiumaa, mille järel võtab suuna edasi Tallinna ning Narva poole. Finiši on 21. augustil.

«See on märkimisväärne demonstratsioon ühtsusest ja koostöövaimust, millele on pikka aega tagasi pandud alus Eesti kaitseväe ja Briti ning Taani vägede vahel siin Eestis NATO lahingugrupi näol,» ütles NATO lahingugrupi ülem Eestis kolonel Paul Clayton, kes teeb regulaarselt jalgrattatrenni. Claytoni sõnul vaatas ta siis, kui Eestisse teenima tuli, ühe esimese asjana Eesti kaardi pealt üle rattateed ning tal tekkis mõte, et võiks ümber Eesti sõidu koos sõduritega ette võtta. 16 kuud hiljem ehk täna sai mõte teoks. «Boonus on endale füüsilist väljakutset esitades nautid kauneid Eesti maapiirkondi.» Clayton lisas, et ta ei karda rohkem kui 1000 kilomeetri läbimist ning suured väljakutsed tuleb jagada väikesteks etappideks ning keskenduda ühele tükile korraga.

Taanist pärit arst major Kreesten Madsen ütles, et ta on Eestis olles viibinud Tapal ja Tallinnas, kuid tahab näha kohalikku loodust. Ümber Eesti rattasõiduks ta kuidagi eraldi valmistunud pole, küll aga on Madsen Tapal pärast töökohustuste täitmist regulaarselt sõitnud kuni 100 kilomeetrit korraga.

Major Andres Blank sõnas, et temagi pole väljakutseks eraldi treeninud, kuid ta sõidab igal hommikul 20 kilomeetrit rattaga tööle. «See ettevõtmine arendab koostööd erinevate rahvuste vahel ja sport on nagunii terviseks,» lisas Blank.

Kaubamaja ees lilli müünud Veera Limming pakkus küsimuste peale, kas ta teab, miks jalgratturid kogunevad ja kes need on, esialgu, et tegemist on jalgrattavõistlusega. «Issand! No tuhat tervist neile! Vot kui tublid,» kostis ta kui kuulis, et hoopis NATO liitlased lähevad kohalikega ümber Eesti rattaga sõitma.

Pärnust edasi suundub meeskond edasi Saaremaale ja seejärel Hiiumaale enne mandrile naasmist. Tiim sõidab läbi Tallinna kolmapäeval, 19. augustil enne tuuri finišeerimist Narvas reedel, 21. augustil.

Kogu tuuri kestel korraldab NATO lahingugrupp «Kohtu sõduriga» kohtumisüritusi, mis langevad kokku rattatiimi saabumistega Tartusse, Pärnusse, Tallinna ja Narva. Ürituste raames avaneb eestimaalastele võimalus kohtuda NATO lahingugrupi sõduritega, näha osaliselt nende varustust (alates väiksematest relvadest kuni soomussõidukiteni) ja NATO ning liitlaste suurendatud kohaloleku kohta siin Eestis rohkem teada saada.