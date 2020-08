Tallinn tuleb Tartule kolme kilomeetri jagu lähemale

Uus lõik on 23 kilomeetrit pikk ning on kolm kilomeetrit otsem kui senine maantee. Reedel lõik küll avatakse liiklusele, kuid esialgu ei saa seal lubatud suurima kiirusega sõita. Tarvis on veel paigaldada mõned liiklusmärgid ja maha joonistada osa teekattemärgistust, selgitas maanteeameti Põhja teehoiu osakonna ehituse juhtivinsener Viktor Kisseljov.