Ööpäevaga lisandus 6 positiivset testitulemust, kõik Tartumaale

Üks ööpäeva jooksul tuvastatud Tartu juhtum on seotud varasema nakatunuga, ülejäänud juhtudel on nakatumise allikas veel selgitamisel. Terviseameti hinnangul ei saa veel öelda, kas need võivad olla varasemate kolletega seotud või mitte. Epidemioloogiliste uuringute käigus on terviseamet tuvastanud, et ööklubi Vabank koldega on praeguseks seotud 37, ööklubiga Naiiv 18 ja ööklubiga Shooters 15 nakkusjuhtu.