Galerii ⟩ Tartlaste Tammeka viigistas kodusel jalgpallimurul tallinlaste Levadiaga

Mängu esimese värava lõi peaga kümnendal minutil tartlaste väravasse Levadia jalgpallur Aime Marcelin Gando Biala, kellel on Kameruni kodakondsus. Tartlastel õnnestus viigistada 63. minutil Venemaa kodaniku Mihhail Slaštševi võimsast löögist, mis tabas väravat paarikümne meetri kauguselt.

Pärast 16. vooru on Levadia meistriliigas 28 punktiga neljandal kohal. Tammekal on punkte 17 ja koht on kuues.