Ööd on siin mustad ja rahvast kõvasti vähem kui reedeti tavaliselt

Hakkab hämarduma. Käes on aeg, mil eriti just nooremad tunnevad ürgset kutset minna linna peale. Võtame fotograafiga desovahendid ja maskid ning läheme Tartu kesklinna tuurile. Eriti just selle pärast, et reedest on Tartumaal keelatud alkoholi müümine pärast kella ühtteist õhtul – koroonaviirus. Kuidas tartlased sellesse piirangusse suhtuvad? Oma silm on kuningas.