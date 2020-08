Galerii ⟩ BMX-krossis tuli viirusepuhangu tõttu starti tavalisest vähem sportlasi

Eesti noorte meistrivõistluste laupäeval toimunud kolmandasse etappi, mis oli avatud ka välismaistele sportlastele, asus oma võimeid näitama ligi sada võistlejat. «Suur osa jäi tulemata, sest Leedus ja Lätis on teada, et Tartus on koroonapuhang tõusuteel,» lausus Veeranna. «Lätlaste ja leedulaste osakaal oli nüüd väiksem sellest, mis on tavaliselt olnud.»