Galerii: Reede õhtu Tartu südalinnas möödus rahulikult

Pargis rahvamassi koos polnud. Inimesed istusid küll seltkondade kaupa, kuid seltkonnad oli pargis hajutatult ja neid oli vähem kui vahetult peale eriolukorra lõppu. Pargis istus ka üks seltskond välisüliõpilasi, kes oli otsustanud värskes õhus olemist eelistada kinnises ruumis baaridele. Välisüliõpilasted küsisid lõpuks ajakirjanikult rohkem küsimusi kui ajakirjanik neilt, sest neil puudus ülevaade koroonaviiruse leviku kohta Tartus. Põhjus peitus selles, et inglisekeelset ametlikku informatsiooni koroonaleviku kohta Tartus on raske saada – ainuke kanal on rahvusringhääling. Sellelgi on inglisekeelne informatsioon kättesaadav veebiväljaandest.