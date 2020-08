Fotod ⟩ Kergliiklustee ehitamiseks võeti maha rongimüra summutanud puud

Linnavalitsuse pressiteate väitel tehakse linnale kuuluval maa-alal vaid selles osas, mis on vajalik ehitustööde läbiviimiseks ning säilitatakse nii palju puid kui on võimalik. Ehituse käigus rajatakse mõlemale poole teed bussiootepaviljonid, mis on osa uue kergliiklustee võrgustikust. Raietööde tegemiseks oodati raierahu lõppu ning olemas on ka raieluba.