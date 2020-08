Naiivi koroonakoldest levis viirus Raplamaale

Korrigeeritud andmete järgi on praegu Vabanki koldes 33 ja Naiivi koldes 15 nakatunut üle Eesti. 11 positiivset juhtumit, mille puhul on maakond teadmata, on tegemist meremeestega laevalt, kust eile kaks inimest juba hospitaliseeriti.

Tänase seisuga on tervenenud 1948 inimest. Neist 1475 inimese haigusjuhtum on lõpetatud (75,7 protsenti), 473 inimese puhul (24,3 protsenti) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Terviseamet paneb inimestele südamele, et järgmised kaks nädalat on Eestis see kriitiline aeg, mille jooksul on meil võimalik need puhangud kontrolli alla saada, juhul kui me kõik käitume vastutustundlikult. Kõige efektiivsem meede nakkuse vältimiseks on distantsi hoidmine. Rahvarohketes kohtades ja eriti siseruumides, kus ei ole võimalik teiste inimestega distantsi hoida on soovitav kanda ka maski. Kinniseid rahvarohkeid kohti võiks võimalusel vältida. Haigena tuleb püsida kodus, seda ka kergete sümptomitega. Mistahes haigussümptomitega tuleks kahtlustada koroonat ja võta ühendust oma perearstiga. Perearstidele on antud juhised kõik Covid-19 kahtlased saata testimisele.