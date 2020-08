KÜSITLUS ⟩ Kui hull on teie arvates praegu koroona lainel olukord ja kas oleksite valmis maski kandma?

Elen Filatov (30) FOTO: Margus Ansu

Elen Filatov

Praegu ma maski ei kanna, kuid olen nõus seda kindlasti tegema. Arvestada tuleb, et viiruse levik on Tartus üsna lai. Ma arvan, et see kaitseb nii mind kui teisi. Ma üldse ei läheks praegu väga sellisesse kinnisesse ruumi, kus on palju rahvast. Oli plaanis minna spaasse, kuid ma arvan, et see jääb praegu ära, sest tundub riskantne. Ka teatris ja kinos me praegu ei käi.

Heldi Randoja FOTO: Margus Ansu

Heldi Randoja

Mul on mask kodus olemas, kindlasti peaks seda kohe kandma hakkama. Põhjendus on see, et tahan terve olla.

Andi Saarna (43) FOTO: Margus Ansu

Andi Saarna

Ma ei oska öelda, millal on õige aeg maski kandma hakata. Kui olukord läheb hullemaks, tuleb muidugi seda teha. Aga samas räägib üks maskide kohta üht, teine hoopis teist juttu. Ma käin vähe ringi ja ei roni kellegile külje alla ja sellest piisab. Igaüks võiks ise otsustada, millal seda kannab.

Leida Reidla FOTO: Margus Ansu

Leida Reidla

Mask on mul kodus olemas ja selle kandmine on praegu väga oluline. Raatuse tänava ühiselamus oli ju pahandus, ma olen seal lähedal poes käies ettevaatlik ja käin ainult maskiga. Ka taksos peab mask kindlasti ees olema.

Tiina Viilop FOTO: Margus Ansu

