Esimeses pooles tõdesid ajakirjanikud niinimetatud Vabanki koroonakolde õppetundidest ja võimalikest edasisest arengust rääkides, et Eesti ühiskond liigub viiruse leviku mõttes endiselt väga õhukesel jääl, kus kõige määravam on inimeste valmidus vastutustundlikult käituda ning muutuvatele oludele adekvaatselt reageerida. Samas nentisid nad, et praegu veel ei tundu olevat piisavalt põhjust kogu riigis rakendada kevadise eriolukorraga võrreldavaid meetmeid.