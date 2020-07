RAADIOSAADE ⟩ Kalle Muuli prokuröridele: kui olete Kajar Lemberi kiusamise lõpetanud, võiksite vaadata, kuidas Tartus koroonat levitatakse

Ta tõdes, et teadaoleva info kohaselt ei olnud viimastel päevadel paisuma hakanud koroonapesa tekitaja mitmes avalikus asutuses ja lõbustuskohas käies teadlik, et ta on just selle viiruse kandja ent Muuli meelest ei saa seda pidada adekvaatseks vabanduseks. ”Tõsi, esimene juhtum oli ju selline, et enamiku lõpustuskohtadest käis ta läbi nii, et tal ei olnud veel diagnoositud koroonat ja perearst oli öelnud, et tegu on angiiniga. Aga no ma tahaks näha seda perearsti, kes ei oska angiini diagnoosida! /…/ Ja kas siis angiin on selline haigus, mida võib levitad?! Peab ikka eriline aju olema sellel inimesel, kes sellist süüdimatut juttu ajab! Kas siis, kui mul on gripp, võin ma minna tööle, veekeskusesse, ööklubisse ja mõelda, et mis sellest ikka juhtub? Tegelikult kehtib see (keeld levitada haigusi – toim.) ju kõikide nakkushaiguste puhul.”