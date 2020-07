Isolatsiooni määratud haigustunnustega viirusekandja seikles Narvas

Kolm nakatunut lisandus Tartusse ja on seotud seal 24. juulil diagnoositud juhtumiga. Tänaseks on tegemist koldega, kus on 5 inimest. Viimane selle kolde nakatunutest viibis vaatamata isolatsioonikorraldusele veel esmaspäeval Narvas ja külastas sealseid erinevaid kohti – Ingeri hotelli, Fama keskust (sealhulgas KFC, Vaba lava). Haigusnähud olid isikul kogu Narva külastuse aja.

Kindel on see, et kolle ja nakatunute ring laieneb lähipäevadel veelgi. «Kahjuks pean kinnitama, et lähikontaktsete ring on üsna lai,» sõnas Luht. «Juba praegu on teada, et on veel haigustunnustega inimesi, kes lähevad alles testi tegema.»